***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.04.2021 21:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,521
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,521
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
16019,05
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 79,92
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,39
c) Saklama Ücreti (%)
% 8,6
d) Diğer Giderler (%)
% 10,09
Açıklamalar
2021 1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924064
BIST
14:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,42
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:408,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:409,7349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:40456,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 456,40
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:40
|CEOEM
|6,60
|42.189.926
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|127.728
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.977
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.561.223
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.213.732
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.605.358
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|857.423.265
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,29
|739.821.907
|% 2,09
|
|THYAO
|12,82
|593.507.836
|% 0,47
|
|GARAN
|6,74
|592.088.095
|% -0,74
|
|KRDMD
|7,43
|550.988.468
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,97
|857.423.265
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,14
|253.999.602
|% -1,83
|
|IHLGM
|1,15
|108.653.814
|% 1,77
|
|TSKB
|1,37
|128.471.836
|% -0,72
|
|GARAN
|6,74
|592.088.095
|% -0,74
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1742
|8,1818
|% 0,66
|
|Euro
|9,7227
|9,7349
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2689
|11,3254
|% 0,50
|
|Frank
|8,7654
|8,8182
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% 0,52
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-9,06
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.007
|3.085
|9,50
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|4,59
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,00
|63,00
|0,26
|