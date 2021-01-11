***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
11.01.2021 22:00
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 2.DÖNEM PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901155
BIST
17:581.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,50
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:587,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:589,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:58444,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,85
|Açılış
|: 444,83
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ESEN
|23,54
|314.986.761
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.198.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.230.744
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|YESIL
|150,80
|103.168.829
|% -9,65
|
|KONYA
|1.214,30
|263.492.533
|% -8,31
|
|SISE
|7,61
|3.073.840.044
|% 4,25
|
|TSKB
|1,92
|2.428.826.374
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,20
|1.341.685.895
|% -0,75
|
|GARAN
|10,48
|1.205.828.378
|% -0,19
|
|THYAO
|12,82
|1.186.470.794
|% 0,94
|
|TSKB
|1,92
|2.428.826.374
|% 6,08
|
|SISE
|7,61
|3.073.840.044
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,62
|522.063.128
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|600.966.173
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,98
|674.488.456
|% 1,02
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5030
|7,5082
|% 0,32
|
|Euro
|9,1232
|9,1341
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,1668
|10,2178
|% 0,76
|
|Frank
|8,3942
|8,4447
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9940
|2,0040
|% 0,26
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-1,21
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|