***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 20:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY, OYAK Genel Müdürlüğü 2018- Mali İşler BaşkanYardımcısı OYAK Çimento 2017-2018 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür Bağımsız Üye Değil
HASAN RIFAT TOPKAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Yatırım Menkul Değeler A.Ş - İç Kontrol Grup Müdürü Bağımsız Üye Değil Yoktur
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877577
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.147
En Düşük
1.129
18:057,7094
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1074
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,6982
18:059,0899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0888
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0193
18:05469,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -7,12
|Açılış
|: 469,42
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
468,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7014
|7,7057
|% -1,42
|
|Euro
|9,0177
|9,0908
|% -0,96
|
|Sterlin
|9,9558
|10,0057
|% -0,55
|
|Frank
|8,3663
|8,4167
|% -1,14
|
|Riyal
|2,0558
|2,0661
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-11,48
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,29
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|0,50
|