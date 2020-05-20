***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
20.05.2020 12:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AKBANK T.A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 19.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli YP İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Negatif" olarak teyit ederek, Destek Notu'nu "4"ten "5"e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni notlama kriterleri kapsamında "B"den "B-"ye revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845790 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845891
BIST
12:51102.683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 700,22
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
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102.998
En Düşük
101.968
12:516,7975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8060
En Düşük
6,7676
12:517,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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|Açılış
|: 382,01
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|5.025.609
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.360.635
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.229.286
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|746.274
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.910.785
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,11
|489.068.896
|% 2,58
|
|GARAN
|7,73
|359.796.189
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|261.614.700
|% -2,63
|
|THYAO
|10,88
|249.002.944
|% 0,74
|
|BIMAS
|62,30
|242.917.291
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,35
|179.177.546
|% 3,05
|
|ODAS
|1,87
|108.837.624
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.020.494
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.733.196
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,48
|136.292.228
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3427
|% 0,35
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,60
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|9,90
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,20
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|0,40
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