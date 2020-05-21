***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 21.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası Kredi derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından 19.05.2020 tarihinde Ziraat Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil kredi not görünümü ‘Durağan' dan ‘Negatif' e güncellenmiş olup not seviyeleri ise teyit edilmiştir. Ayrıca Destek derecelendirme tabanı notu ' B+' dan ' B' ye çekilmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846132 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846195BIST