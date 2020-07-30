***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.07.2020 11:15
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MİGROS TİCARET A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 29.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü "pozitif"tir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863541 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864136
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:306,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0128
En Düşük
6,9617
12:308,2238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0146
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
12:30438,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,02
|Açılış
|: 438,59
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.222.721
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.680.522
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,28
|647.736.659
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|329.758.055
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|160.697.081
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|204.314.303
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0572
|9,1027
|% 0,10
|
|Frank
|7,6178
|7,6637
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8595
|1,8688
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-17,43
|
|Altın Gr.
|438
|439
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|2.883
|2.929
|-9,80
|
|Tam
|2.969
|3.015
|-14,50
|
|Yarım
|1.441
|1.469
|-4,80
|
|Çeyrek
|723
|737
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,54
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,57
|