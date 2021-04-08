***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
08.04.2021 10:41
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetlerin ihraççısı olan ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 07.04.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 07.04.2021 tarihli rapor ile revize edilmiştir.
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil)
Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA- Pozitif)"
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924178 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924742
BIST
14:061.424
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1.430
En Düşük
1.419
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En Düşük
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|SAMAT
|6,82
|41.709.271
|% 10,00
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|MTRKS
|37,26
|186.673
|% 9,98
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|NTGAZ
|15,03
|12.641.643
|% 9,95
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|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
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|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
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|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.254.387
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
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|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
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|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
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|SISE
|7,50
|457.150.315
|% 1,49
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|FENER
|38,08
|382.447.138
|% -2,11
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.663.583
|% 3,08
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|EKGYO
|1,94
|158.648.954
|% -1,52
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|TSKB
|1,41
|87.130.002
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.721.514
|% 0,83
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|BJKAS
|10,09
|611.240.295
|% 9,08
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1579
|8,1616
|% 0,19
|
|Euro
|9,6961
|9,7075
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1820
|11,2381
|% 0,18
|
|Frank
|8,7541
|8,8069
|% 0,26
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|Riyal
|2,1700
|2,1809
|% 0,17
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,39
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|4,29
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|2,07
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|Çeyrek
|732
|749
|1,04
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|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|0,22
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|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
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|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
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