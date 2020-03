***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN05/03/2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞIOptima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/03/2020 tarihinde, saat 11:00'de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No 1B Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/03/2020 tarih ve 52912262 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi gözetiminde yapılmıştır.Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 36.500.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 36.500.000 adet paydan 36.039.914.- TL sermayesine tekabül eden, 36.039.914 adet payın temsilen, 366.336.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 366.336 adet payın asaleten ve 93.750.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 93,750 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 36.500.000.- adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına görevlendirilen Gamze Olcay'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Başer'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Murat Başer atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.3. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Gamze Olcay tarafından okundu.4. 2019 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.6. 2019 yılı dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan yönetim kurulunun belirleyeceği tutarın sermaye artırımında kullanılmasına ve kalanının şirket öz kaynaklarının takviyesi için bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.7. Geçmiş yıllar karının sermaye artırımında kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2020 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı, 0435030326000017 MERSİS Numaralı şirketi"Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.9. Yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan sözlü beyanlarına göre *********** T.C. Kimlik Numaralı Hasan Başer (Şirket Ortağı), *********** T.C. Kimlik Numaralı Murat Başer (Şirket Ortağı) ve yazılı beyanına göre *********** T.C. Kimlik Numaralı Emine Bingül (Ortak Dışından) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.10. 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık net *****.- Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Başer'e aylık net *****.- Türk Lirası, huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Bingül'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.11. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.12. 2019 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.14. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI TOPLANTI YAZMANIDursun Ekşi Hasan Başer Murat Başerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824550BIST