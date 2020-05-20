***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923Transferler39.254 -39.254 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.859 26.859 26.859Dönem Karı (Zararı)36 26.859 26.859 26.859Dönem Sonu Bakiyeler27 1.000.000 37.923 26.859 1.064.782 1.064.782Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 1.397.610Transferler159.687 -159.687Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)464.442 464.442 464.442Dönem Karı (Zararı)36 464.442 464.442 464.442Dönem Sonu Bakiyeler27 1.200.000 1.895 195.715 464.442 1.862.052 1.862.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.845 -650.838Dönem Karı (Zararı)36 464.442 26.859Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)464.442 26.859Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.011 4.058Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 166 166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.743 -3.467Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.743 -3.467Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 131.102 7.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-317.908 -673.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-243.550 -674.539İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)37 60 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -243.610 -674.539Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -89.490 300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.565 -1.634İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 3.565 -1.634Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 5.771 1.800Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 5.728 -1.116İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 3.589 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.139 -1.116İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68 2.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)35 68 2.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları279.545 -642.134Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.700 -8.704YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)248.845 -650.838Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)248.845 -650.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.941 652.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 253.786 1.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 253.786 4.941Diğer Alacaklar1.668.890 1.425.340İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 0 60İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.668.890 1.425.280Peşin Ödenmiş Giderler13 90.446 956Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 68ARA TOPLAM2.013.122 1.431.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.013.122 1.431.305DURAN VARLIKLARMaddi Olmayan Duran Varlıklar17 774 940Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.596 1.263TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.370 2.203TOPLAM VARLIKLAR2.015.492 1.433.508KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar8.652 5.087İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 8.652 5.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 7.721 1.950Diğer Borçlar11.536 5.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10,37 3.589 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.947 5.808Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 122.029 21.294ARA TOPLAM149.938 34.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.938 34.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.502 1.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 3.502 1.759TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.502 1.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.440 35.898ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.862.052 1.397.610Ödenmiş Sermaye27 1.200.000 1.200.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.895 1.895Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 195.715 36.028Net Dönem Karı veya Zararı36 464.442 159.687TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.862.052 1.397.610TOPLAM KAYNAKLAR2.015.492 1.433.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri29 -77.317 -126.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.537.276 528.691Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.864.111 -391.290ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)595.848 10.787Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 17 23.652FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)595.865 34.439Finansman Giderleri33 -321 -221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)595.544 34.218Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -131.102 -7.359Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -131.435 -8.704Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 333 1.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)464.442 26.859DÖNEM KARI (ZARARI)464.442 26.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36 464.442 26.859Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)464.442 26.859Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları464.442 26.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845926BIST