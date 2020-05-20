***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.05.2020 15:43
***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2020
Karar Sayısı
2020-03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.05.2020 Karar No : 2020-03 Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 faaliyet dönemine ait finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu faaliyet raporunun a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Oragon Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eda Kuyucu Aziz Halim Mertek
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845931
BIST
16:39102.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 530,63
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
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102.998
En Düşük
101.968
16:396,7967
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8060
En Düşük
6,7676
16:397,4596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,4607
En Düşük
7,3878
16:39381,90
En Yüksek
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|: 0,52%
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|Açılış
|: 381,90
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|Önceki Kapanış
|: 379,92
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383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.787.006
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.738.378
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|ASELS
|29,68
|693.653.191
|% 1,64
|
|THYAO
|10,90
|608.387.743
|% 0,93
|
|MGROS
|34,26
|536.649.805
|% 4,01
|
|GARAN
|7,73
|526.200.482
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,35
|223.264.206
|% 3,05
|
|GUSGR
|3,18
|282.327.178
|% 3,25
|
|YYAPI
|0,67
|51.665.687
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.025.229.036
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.952.195
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3160
|8,3577
|% 0,54
|
|Frank
|1,8035
|1,8125
|% 0,31
|
|Riyal
|381,8900
|381,9950
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|6,25
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.502
|5,40
|
|Tam
|2.543
|2.567
|5,60
|
|Yarım
|1.241
|1.255
|2,70
|
|Çeyrek
|620
|628
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|0,94
|