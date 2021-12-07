***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
07.12.2021 11:20
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 46 08/12/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981403
BIST
13:001.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,75
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.954
En Düşük
1.943
13:0013,7210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0766
|Açılış
|: 13,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
13:0015,4953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0845
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
13:00784,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -4,68
|Açılış
|: 784,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler13:00
|INTEM
|66,00
|27.621.238
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.793.622
|% 9,99
|
|BAGFS
|12,70
|9.036.585
|% 9,96
|
|QNBFL
|108,70
|970.691
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|17.320.908
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|3.501.728
|% -9,95
|
|KLGYO
|2,21
|254.980.129
|% -9,80
|
|ACSEL
|21,10
|39.345.272
|% -6,88
|
|ISBTR
|47.999,90
|146.000
|% -5,88
|
|SISE
|14,38
|2.221.571.680
|% 7,80
|
|KRDMD
|9,63
|1.405.474.464
|% 3,55
|
|THYAO
|19,25
|1.117.724.963
|% 3,00
|
|GARAN
|11,82
|1.083.408.908
|% -0,17
|
|ASELS
|22,96
|1.051.897.088
|% 1,86
|
|ODAS
|1,67
|299.469.655
|% 1,21
|
|SISE
|14,38
|2.221.571.680
|% 7,80
|
|YKBNK
|3,52
|551.083.640
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,63
|1.405.474.464
|% 3,55
|
|TSKB
|1,64
|187.014.329
|% 0,61
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7161
|13,7210
|% -0,56
|
|Euro
|15,4638
|15,4953
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,1076
|18,1984
|% -0,70
|
|Frank
|14,7696
|14,8585
|% -0,53
|
|Riyal
|3,6389
|3,6572
|% -0,75
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|-38,00
|
|Tam
|5.160
|5.289
|-40,83
|
|Yarım
|2.494
|2.558
|-19,76
|
|Çeyrek
|1.251
|1.279
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|1,60
|