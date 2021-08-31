***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ORCAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ORCAY]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi31/08/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıOrçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)8.000.000Baz Fiyat (TL)9,9İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih02/09/2021Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi26-27/08/2021AçıklamalarOrçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 20.465.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 8.000.000 TL nominal değerli paylar 02/09/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,90 TL/pay baz fiyat, "ORCAY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961005BIST