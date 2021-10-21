***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:00
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971669
BIST
15:501.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:509,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,2218
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:5010,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2467
|Açılış
|: 10,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:50540,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 12,31
|Açılış
|: 540,10
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:50
|EDIP
|3,92
|51.196.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.965.411
|% 9,62
|
|OLMK
|7,60
|7.197.536
|% 7,95
|
|DMSAS
|8,70
|92.445.375
|% 7,81
|
|SERVE
|13,99
|67.449
|% 7,53
|
|FADE
|8,60
|296.638.990
|% -9,95
|
|ERSU
|4,71
|69.363.370
|% -7,10
|
|GARFA
|13,87
|3.790.377
|% -6,91
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|TACTR
|24,48
|123.337
|% -5,85
|
|GARAN
|8,96
|2.985.768.928
|% -1,65
|
|FROTO
|189,70
|1.182.939.253
|% 7,30
|
|THYAO
|13,87
|1.082.154.306
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,46
|1.018.673.247
|% 0,00
|
|SASA
|27,40
|950.790.754
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,46
|1.018.673.247
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|655.564.534
|% 1,04
|
|GARAN
|8,96
|2.985.768.928
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,23
|608.243.327
|% -1,32
|
|KRDMD
|7,23
|824.798.248
|% 0,98
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4274
|9,4336
|% 2,41
|
|Euro
|10,9886
|10,9969
|% 2,29
|
|Sterlin
|12,9658
|13,0308
|% 2,13
|
|Frank
|10,2187
|10,2803
|% 2,36
|
|Riyal
|2,5027
|2,5152
|% 2,21
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,66
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,70
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|63,00
|
|Tam
|3.550
|3.642
|70,71
|
|Yarım
|1.716
|1.762
|34,21
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,10
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,15
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-0,65
|
Seans Raporu
15:50
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16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, ISCTR
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 99 artarak (% 0.71 ) 1, 270
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16:06
UMPAS, EDIP, HLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:06
YEOTK, ERSU, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:06DMSAS
Yüzde 7.93 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 012, 958 adet işlem