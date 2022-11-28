***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:42
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082499
BIST
16:354.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 82,99
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3518,6186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3519,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0657
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:351.049,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,17
|Açılış
|: 1.049,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:33
|CEOEM
|16,50
|116.399.880
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|126.743.401
|% 9,99
|
|MIATK
|127,00
|142.288.117
|% -9,54
|
|PNLSN
|37,80
|221.217.306
|% -9,53
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,00
|65.709.434
|% -8,57
|
|MZHLD
|15,62
|50.723.366
|% -8,01
|
|THYAO
|116,40
|8.363.242.640
|% 2,28
|
|PETKM
|18,19
|4.425.138.747
|% 4,84
|
|EREGL
|42,28
|4.135.567.069
|% 0,96
|
|ASELS
|48,92
|3.906.336.148
|% 1,49
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|EKGYO
|7,02
|3.182.018.645
|% 1,59
|
|SKBNK
|2,79
|1.251.519.732
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,02
|3.475.379.207
|% 4,98
|
|VAKBN
|10,18
|2.606.932.345
|% 6,49
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6143
|% -0,10
|
|Euro
|19,4643
|19,4762
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,3827
|22,4949
|% -0,40
|
|Frank
|19,6356
|19,7539
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9374
|4,9621
|% -0,13
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.003
|7.069
|-40,00
|
|Yarım
|3.396
|3.456
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|-2,02
|
Seans Raporu
16:33
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16:48TSKB
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 371, 400 adet işlem
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16:47ATLAS
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16:46SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 993, 841 adet işlem
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16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 27 artarak (% 1.54 ) 5, 346
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16:45MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 614, 065 adet işlem