***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:27
***ORCAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORCAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORCAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100156
BIST
15:114.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -132,54
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:1118,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:1120,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:111.136,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.136,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:11
|SDTTR
|56,65
|6.358.623
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.521.851
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.700.831
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|290.794.833
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|350.488.254
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.186.306
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|27.621.265
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|130,00
|6.320.732.039
|% -0,91
|
|EREGL
|38,00
|4.535.285.864
|% 0,37
|
|ASELS
|55,50
|3.933.692.227
|% -4,56
|
|KOZAL
|548,30
|3.421.222.144
|% -2,61
|
|KRDMD
|17,92
|3.334.608.562
|% -1,21
|
|EKGYO
|8,42
|2.377.765.596
|% -0,94
|
|YKBNK
|9,04
|2.295.033.661
|% -5,14
|
|KRDMD
|17,92
|3.334.608.562
|% -1,21
|
|KATMR
|2,14
|356.563.788
|% -7,76
|
|SKBNK
|2,64
|444.576.591
|% -3,30
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7731
|18,7774
|% 0,02
|
|Euro
|20,1533
|20,1605
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6908
|22,8046
|% -0,24
|
|Frank
|20,1813
|20,3029
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.681
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,48
|