***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 09:15
***ORCAY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORCAY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Erdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021678
BIST
10:302.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,69
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:3014,6567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:3015,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0334
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8274
En Düşük
15,7630
10:30932,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,67
|Açılış
|: 932,05
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
932,67
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DAGHL
|18,70
|2.986.473
|% 6,61
|
|ALCAR
|308,00
|22.844.489
|% 5,81
|
|IHAAS
|19,70
|11.201.290
|% 5,74
|
|BFREN
|1.235,50
|22.921.733
|% 4,89
|
|MEPET
|3,66
|15.177.135
|% 4,87
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|KARYE
|14,29
|32.030.535
|% -8,10
|
|ISGYO
|11,40
|9.821.337
|% -7,32
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|JANTS
|86,35
|59.982.946
|% -4,11
|
|THYAO
|37,98
|818.601.350
|% 0,90
|
|KRDMD
|16,43
|790.597.462
|% 1,80
|
|GARAN
|14,49
|554.906.710
|% 0,49
|
|EREGL
|35,72
|478.309.783
|% 1,53
|
|ASELS
|28,42
|477.688.098
|% 0,92
|
|TSKB
|2,03
|163.834.964
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,33
|300.721.321
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,43
|227.505.056
|% 2,07
|
|KRDMD
|16,43
|790.597.462
|% 1,80
|
|GARAN
|14,49
|554.906.710
|% 0,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6540
|14,6564
|% 0,14
|
|Euro
|15,8132
|15,8287
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,9999
|19,0951
|% 0,05
|
|Frank
|15,4430
|15,5361
|% 0,07
|
|Riyal
|3,8958
|3,9153
|% 0,28
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-0,14
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,52
|