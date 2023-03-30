***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.03.2023Tescil Tarihi30.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.03.2023-10801AçıklamalarŞirketimizin 21.03.2023 tarihli 2022 yılına ilişikin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 30.03.2023 tarihindeRize Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 30 03 2023 tarih ve 10801 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimetabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde ,Şirketimizin bu güne kadar bağımsız denetiminigerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129780BIST