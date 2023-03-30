***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 16:21
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2023
Tescil Tarihi
30.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.03.2023-10801
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2023 tarihli 2022 yılına ilişikin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 30.03.2023 tarihinde
Rize Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 30 03 2023 tarih ve 10801 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime
tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi işinde ,Şirketimizin bu güne kadar bağımsız denetimini
gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129780
BIST
16:304.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,07
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3019,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3020,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2409
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:301.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EKSUN
|78,65
|9.239.330
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.855.481
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.587.714
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.548.071
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,90
|95.023.469
|% -9,34
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,76
|24.249.780
|% -5,68
|
|DGATE
|15,18
|16.030.023
|% -4,83
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|ASTOR
|54,15
|2.457.803.737
|% 0,56
|
|EREGL
|36,30
|2.024.213.441
|% -0,06
|
|THYAO
|123,70
|2.009.186.889
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,12
|1.437.719.100
|% 0,50
|
|SKBNK
|2,38
|314.650.021
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,54
|703.626.666
|% 0,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1672
|19,1710
|% 0,27
|
|Euro
|20,9776
|20,9994
|% 1,16
|
|Sterlin
|23,6549
|23,7736
|% 0,67
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0903
|5,1158
|% 0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|4,99
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.184
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.012
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,21
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,53
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ