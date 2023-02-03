***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
03.02.2023 15:52
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Başkent Taşımaz Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Sabit Kıymetlerin Değerlenmesi
Rapor Tarihi
03.02.2023
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Başkent Taşımaz Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2022 itibariyle değerlemesi yapılan ve 03.02.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109417
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
18:0520,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1888
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,3302
18:051.128,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -27,06
|Açılış
|: 1.128,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8158
|18,8246
|% 0,13
|
|Euro
|20,3384
|20,3534
|% -0,92
|
|Sterlin
|22,6225
|22,7359
|% -1,36
|
|Frank
|20,2470
|20,3690
|% -1,21
|
|Riyal
|4,9981
|5,0232
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-48,23
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-26,68
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.704
|7.791
|-70,00
|
|Yarım
|3.764
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.882
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,61
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|-2,11
|