***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBaşkent Taşımaz Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Sabit Kıymetlerin DeğerlenmesiRapor Tarihi03.02.2023AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesine yönelik Başkent Taşımaz Değerleme A.Ş. tarafından 31.12.2022 itibariyle değerlemesi yapılan ve 03.02.2023 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109417BIST