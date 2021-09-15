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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.09.2021 17:32



***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2021 tarih  2021/27 sayılı kararı gereği halka arz süreci sonunda nakit olarak  artırılan 8.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1 TL  nominal değerli 8.000.000 adet B grubu payın beher hisse 9,9 TL'den  primli olmak üzere halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar  çerçevesinde bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle   sermaye artırım işlemleirnin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye   Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde  tamamlanmasına  bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin  sermayeye ilişkin "sermaye ve payları" başlıklı 6. maddesi  tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na  başvurulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963963


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