***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2021 17:32
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2021 tarih 2021/27 sayılı kararı gereği halka arz süreci sonunda nakit olarak artırılan 8.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 8.000.000 adet B grubu payın beher hisse 9,9 TL'den primli olmak üzere halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemleirnin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "sermaye ve payları" başlıklı 6. maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963963
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9511
18:05486,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,39
|Açılış
|: 486,07
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4304
|8,4328
|% 0,01
|
|Euro
|9,9590
|9,9696
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6347
|11,6930
|% 0,20
|
|Frank
|9,1370
|9,1920
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,92
|