***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2021 tarih 2021/27 sayılı kararı gereği halka arz süreci sonunda nakit olarak artırılan 8.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 8.000.000 adet B grubu payın beher hisse 9,9 TL'den primli olmak üzere halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemleirnin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "sermaye ve payları" başlıklı 6. maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963963BIST