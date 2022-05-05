***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 2.024.069 0 2.024.069Transferler75.051 1.949.018 -2.024.069Dönem Karı (Zararı)-57.090 2.051.824 1.994.734 0 1.994.734Dönem Sonu Bakiyeler10.500.000 23.279.957 -123.814 469.914 951.578 2.051.824 37.129.459 0 37.129.459Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.465.000 69.002.027 23.279.957 313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158 0 114.427.158Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler235.411 2.301.939 -2.537.350 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-92.648 711.769 619.121 0 619.121Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.465.000 69.002.027 23.279.957 -406.316 630.274 1.363.568 711.769 115.046.279 0 115.046.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.759.450 588.417Dönem Karı (Zararı)711.769 2.051.824Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)711.769 2.051.824Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler233.833 -365.020Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 570.267 569.594Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25 -716.578 401.624Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-716.578 401.624Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 191.904 118.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler191.904 118.951Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 -171.897 -2.021.131Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.425.611 -7.045.402Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.253.714 5.024.271Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 350.989 599.116Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16 9.148 -33.174Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 9.148 -33.174İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.178.673 -973.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 48.586.555 -24.304.752İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.586.555 -24.304.752Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.387.140 -640.034İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 5.387.140 -640.034Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 28.883.333 -83.964.555Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.248.210 -21.430Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-120.600.267 120.375.063İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -120.600.267 120.375.063Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 280.553 30.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-353.713 -3.553.035İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -353.713 -3.553.035Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)20 1.035.210 1.926.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.850.726 -10.822.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.850.726 -10.822.416Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.233.071 713.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -103.158 0Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler27 -1.423.221 -125.023YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.361.826 -12.751.991Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.036 230.013Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 26.036 230.013Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.434 -270.139Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -73.434 -270.139Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 0 -12.711.865Alınan Faiz1.409.224FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.333.766 -3.284.965Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13 93.900.000 16.764.845Kredilerden Nakit Girişleri93.900.000 16.764.845Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -84.906.626 -18.529.744Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.906.626 -18.529.744Ödenen Faiz-1.659.608 -1.520.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.063.858 -15.448.539NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.063.858 -15.448.539DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 39.589.829 20.784.059DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 11.525.971 5.335.520Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 11.525.971 39.589.829Ticari Alacaklar8 82.086.008 127.212.653Diğer Alacaklar742 5.387.882İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.355.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 742 32.542Stoklar10 14.438.381 43.321.714Peşin Ödenmiş Giderler11 1.616.903 374.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.616.903 374.227Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar72.374 103.406Diğer Dönen Varlıklar415.701 2.264.376İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 415.701 2.264.376ARA TOPLAM110.466.259 218.255.031TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR110.466.259 218.255.031DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 17.796.611 17.796.611Maddi Duran Varlıklar16 33.294.916 33.789.313Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve CihazlarTaşıtlarMobilya ve DemirbaşlarKullanım Hakkı Varlıkları14 555.792 743.112Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 25.408 26.147Bilgisayar Yazılımları25.408 26.147Peşin Ödenmiş Giderler11 5.534İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.678.261 52.355.183TOPLAM VARLIKLAR162.144.520 270.610.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 28.222.250 17.559.699İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.222.250 17.559.699Banka Kredileri28.200.444 17.179.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.806 380.654İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar8 9.228.931 127.198.912İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.228.931 127.198.912Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 594.247 313.694Diğer Borçlar348.215 701.928İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 282.244 8.853İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 65.971 693.075Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.627.253 592.043İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 22.435 33.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 1.604.818 558.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 518.016 1.423.221Kısa Vadeli Karşılıklar21 151.787 134.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar151.787 134.244ARA TOPLAM40.690.699 147.923.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.690.699 147.923.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 2.190.196 4.038.793İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.190.196 4.038.793Banka Kredileri1.777.003 3.805.028Kiralama İşlemlerinden Borçlar413.193 233.765Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.398.138 1.208.155Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.398.138 1.208.155Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.819.208 3.012.367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.407.542 8.259.315TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER47.098.241 156.183.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar115.046.279 114.427.158Ödenmiş Sermaye22 20.465.000 20.465.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)69.002.027 69.002.027Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 22.873.641 22.966.289Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.873.641 22.966.289Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.279.957 23.279.957Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-406.316 -313.668Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 630.274 394.863Yasal Yedekler630.274 394.863Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.363.568 -938.371Net Dönem Karı veya Zararı711.769 2.537.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR115.046.279 114.427.158TOPLAM KAYNAKLAR162.144.520 270.610.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat34.944.752 39.937.267Satışların Maliyeti-32.252.019 -37.791.828TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.692.733 2.145.439BRÜT KAR (ZARAR)2.692.733 2.145.439Genel Yönetim Giderleri-1.102.167 -415.482Pazarlama Giderleri-1.119.455 -511.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler355.254 114.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-291.953 -278.092ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)534.412 1.055.092Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 33.174Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-9.148 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri557.682 -401.624FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.082.946 686.642Finansman Gelirleri6.425.611 7.045.402Finansman Giderleri-6.445.799 -5.081.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.062.758 2.650.940Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-350.989 -599.116Dönem Vergi (Gideri) Geliri-518.016 -292.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri167.027 -306.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)711.769 2.051.824DÖNEM KARI (ZARARI)711.769 2.051.824Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları711.769 2.051.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-92.648 -57.090Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-92.648 -57.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-92.648 -57.090TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)619.121 1.994.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları619.121 1.994.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027023BIST