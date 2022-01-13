***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2022 13:16
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5962 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993405
BIST
14:312.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,15
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:3113,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3676
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:3115,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4518
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:31796,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,06
|Açılış
|: 796,03
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|PKENT
|8.121,90
|12.290.637
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|GARAN
|11,90
|1.438.343.191
|% 0,42
|
|EREGL
|31,80
|1.410.831.048
|% 0,70
|
|SISE
|15,28
|1.400.279.212
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,27
|4.092.137.936
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,86
|926.640.666
|% -0,52
|
|THYAO
|28,74
|3.447.799.190
|% 6,92
|
|ODAS
|1,39
|169.224.954
|% 2,21
|
|PETKM
|9,71
|1.163.835.280
|% 1,68
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5814
|13,5911
|% 2,78
|
|Euro
|15,5804
|15,6080
|% 2,98
|
|Sterlin
|18,6048
|18,6981
|% 2,92
|
|Frank
|14,8242
|14,9135
|% 2,85
|
|Riyal
|3,6065
|3,6246
|% 2,66
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,90
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,10
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,63
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-38,03
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-19,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|0,02
|
Seans Raporu
14:31
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 58 artarak (% 0.85 ) 2, 318
-
14:46XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 24, 992.00 milyon TL de
-
14:46EUHOL
Yüzde 5.65 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 312, 529 adet işlem
-
14:45FROTO
Yüzde 6.54 oranında artışla 270.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 529 adet işlem
-
14:44LINK
Yüzde 6.46 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 607 adet işlem