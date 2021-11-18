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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 09:44
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     "Şirketimiz ortaklarından Sn. Ahmet Erdoğan, Sn. Fatih Erdoğan ve Sn. Mehmet Erdoğan aşağıda sırasıyla detayları verilen pay senetlerinin satışa hazır olacak şekilde kayıt altına alınması için gerekli başvuruları yapmışlardır.
 
Söz konusu ortaklarımıza ait pay senetleri, satışa hazır şekilde kayıt altına alınması sonrası izahnamede de belirtildiği üzere halka arz fiyatının altında olmayacak şekilde satışa konu olabilecektir.
 
Sn. Ahmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi  kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.600.430 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: %17,78, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  %2,47
 
Sn. Mehmet  Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08 , satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  % 2,47
 
Sn. Fatih  Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet,  ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal  hissenin  toplam hisse sayısı içindeki  oranı  % 2,47
 
Kamuoyuna duyurulur."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978411


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DITAS 25,20 537.188 % 9,95  
PRKAB 49,02 22.234.309 % 9,52  
RALYH 10,77 7.267.365 % 6,74  
FRIGO 2,77 4.299.564 % 6,54  
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Sterlin 14,7515 14,8255 % -0,72  
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Riyal 2,9130 2,9276 % -0,73  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 -1,99  
Altın Gr. 660 660 -0,79  
Cumhuriyet 4.386 4.452 179,00  
Tam 4.357 4.485 188,88  
Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 0,02  
Gümüş Gr. 8,81 8,82 0,00  
B. Petrol 82,17 82,17 0,93  
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