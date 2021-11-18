***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz ortaklarından Sn. Ahmet Erdoğan, Sn. Fatih Erdoğan ve Sn. Mehmet Erdoğan aşağıda sırasıyla detayları verilen pay senetlerinin satışa hazır olacak şekilde kayıt altına alınması için gerekli başvuruları yapmışlardır.Söz konusu ortaklarımıza ait pay senetleri, satışa hazır şekilde kayıt altına alınması sonrası izahnamede de belirtildiği üzere halka arz fiyatının altında olmayacak şekilde satışa konu olabilecektir.Sn. Ahmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.600.430 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: %17,78, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı %2,47Sn. Mehmet Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08 , satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47Sn. Fatih Erdoğan : 500,000 Adet B tipi pay senedi kayıt altına alınarak satışa hazır hale getirilmiştir. Mevcut durumda sahip olunan toplam pay adedi 3.256.771 nominal adet, ortaklık içindeki hisse oranı: % 16,08, satış için kayıt altına alınmış olan 500,000 adet nominal hissenin toplam hisse sayısı içindeki oranı % 2,47Kamuoyuna duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978411BIST