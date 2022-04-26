***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 26.04.2022 tarihinde toplanarak, 31.03.2022 tarihli Genel Kurulda alınan karar ile Şirket Genel Müdürümüzün Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesiyle, ihdas edilen ve değiştirilen pozisyonlar da dikkate alınarak organizasyon şemasının yeniden düzenlenmesi gerektiğinden yeni dönemde Şirketimiz organizasyon şemasının ilişikteki gibi olmasına, görev tanımlarının da buna göre revize edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023992BIST