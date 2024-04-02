***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 18:09
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023-25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 25.12.2023 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığı üzere, sermayesinin % 80'ine sahip olduğu Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu payları devretmesi nedeniyle, 31.12.2023 tarihinden başlamak üzere finansal raporlarını solo olarak yayınlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265916
BIST
'
17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1211
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1278
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.329,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,51
|Açılış
|: 2.329,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0283
|32,0574
|% -0,38
|
|Euro
|34,4806
|34,5480
|% -0,37
|
|Sterlin
|40,5374
|40,7406
|% 0,40
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,78
|25,82
|% 0,66
|
|Platin
|921,75
|923,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,03
|1.002,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,41
|88,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,96
|2.261,30
|% 0,66
|