***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023-25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 25.12.2023 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığı üzere, sermayesinin % 80'ine sahip olduğu Aden Pelet ve Orman Ürünleri Yenilenebilir Enerji İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu payları devretmesi nedeniyle, 31.12.2023 tarihinden başlamak üzere finansal raporlarını solo olarak yayınlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265916BIST