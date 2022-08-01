***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarının sahip olduğu hisselerden bir kısmının satışına yönelik SPK'na başvuru yaptıkları 13.06.2022 tarihli başvuru aynı tarihli özel durum açıklaması ile KAP'da duyurulmuştur.Sözkonusu başvuruların SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1091 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, bu durum başvuru sahibi ortaklarımıza bildirilmiştir.. Ortaklarımızın başvurularıyla ilgili olarak Şirketimizi bilgilendirmesi üzerine konu kamuoyuna saygıyla duyurulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050726BIST