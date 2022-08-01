***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
01.08.2022 19:59
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarının sahip olduğu hisselerden bir kısmının satışına yönelik SPK'na başvuru yaptıkları 13.06.2022 tarihli başvuru aynı tarihli özel durum açıklaması ile KAP'da duyurulmuştur.
Sözkonusu başvuruların SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1091 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, bu durum başvuru sahibi ortaklarımıza bildirilmiştir.. Ortaklarımızın başvurularıyla ilgili olarak Şirketimizi bilgilendirmesi üzerine konu kamuoyuna saygıyla duyurulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050726
BIST
18:052.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 63,94
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
18:0517,9066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
18:0518,3958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0749
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
18:051.018,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.018,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|291,50
|429.727.080
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|892.320
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.268.079
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.116.241
|% 9,97
|
|FLAP
|4,75
|42.219.671
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|141.429.824
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|16.037.543
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|168.001.163
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.589.784
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|5.442.037
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.670.140.530
|% 2,18
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|SASA
|46,50
|2.048.520.501
|% 4,54
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,14
|1.260.142.457
|% 1,62
|
|YKBNK
|4,85
|1.211.174.010
|% 2,11
|
|ODAS
|3,89
|867.511.427
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,69
|314.033.796
|% -1,17
|
|SISE
|23,10
|3.270.366.468
|% 5,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8964
|17,9066
|% -0,03
|
|Euro
|18,3379
|18,3958
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,8605
|21,9701
|% 0,52
|
|Frank
|18,7391
|18,8520
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7462
|4,7700
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|4,02
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.789
|6.884
|50,00
|
|Yarım
|3.308
|3.365
|24,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.682
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
-
17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem