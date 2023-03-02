***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 27.02.2023 50.000 0,062 7,035B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 28.02.2023 30.000 0,036 7,056 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 01.03.2023 30.000 0,036 7,183 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 02.03.2023 30.000 0,036 7,25 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 02.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 7,25 TL'dan toplam 30.000 TL nominal değerli ORCAY hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 02.03.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 140.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,00175'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119367BIST