***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYEÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYEİnternet Adresi www.orcay.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@orcay.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksOrtaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE +90 (464) 344 1219 +90 (464) 344 2656Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Çay ve benzer gıda ürünleri ile ilgili her türlü üretim,paketleme ve ticaretinin yapılmasıŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 02.09.2021 Türkiye BIST Ulusal PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama Seçim Yapınız 2967850 TRY 14,50 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 17497150 TRY 85,50 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediFATİH ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediMEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediEROL GÖKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğerlendirilmediİRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğerlendirilmediFATİH NUSRET DUR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediSELİM ERDOĞAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediSEDAT YAŞAR KANDEMİR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFATİH NUSRET DUR Genel Müdür Üst Düzey YöneticiSELİM ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSEDAT YAŞAR KANDEMİR Finans Müdürü Yönetici