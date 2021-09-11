***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.09.2021 13:30
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE
İnternet Adresi www.orcay.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@orcay.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ortaköy Köyü No:85 53390 Güneysu/Rize/TÜRKİYE +90 (464) 344 1219 +90 (464) 344 2656
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Çay ve benzer gıda ürünleri ile ilgili her türlü üretim,paketleme ve ticaretinin yapılması
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 02.09.2021 Türkiye BIST Ulusal Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama Seçim Yapınız 2967850 TRY 14,50 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 17497150 TRY 85,50 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FATİH ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
EROL GÖKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
FATİH NUSRET DUR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SELİM ERDOĞAN Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SEDAT YAŞAR KANDEMİR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FATİH NUSRET DUR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
SELİM ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
SEDAT YAŞAR KANDEMİR Finans Müdürü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963312
BIST