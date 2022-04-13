***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmel KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu 24.03.2022 +90(532)4341041 emel.kocak@orcay.com.tr SPK İleri Düzey Kuurmsal Yönetim 200031-919454Selman İslamoğlu Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 24.03.2022 +90(464)344 1219 selman.islamoglu@orcay.com.tr -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediFATİH NUSRET DUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Pasifik Grububda çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediHIZIR ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Pasifik İnşaat Mühendis Hayır 0.0126 A B Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOKİRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğerlendirilmediADNAN YANKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim /Riskin Erken SaptanmasıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYUSUF CENK ŞAHIM Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Pasifik GYO Finans DirektörüSEDAT YAŞAR KANDEMİR Finans ve İdari İşler Müdürü Yönetici Finas Müdürü Yokhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019988BIST