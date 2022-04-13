***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2022 12:30
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emel KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu 24.03.2022 +90(532)4341041 emel.kocak@orcay.com.tr SPK İleri Düzey Kuurmsal Yönetim 200031-919454
Selman İslamoğlu Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 24.03.2022 +90(464)344 1219 selman.islamoglu@orcay.com.tr -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FATİH NUSRET DUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Pasifik Grububda çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
HIZIR ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Pasifik İnşaat Mühendis Hayır 0.0126 A B Bağımsız Üye Değil YOK Değerlendirilmedi Hayır YOK
İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
ADNAN YANKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim /Riskin Erken Saptanması
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YUSUF CENK ŞAHIM Genel Müdür Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Pasifik GYO Finans Direktörü
SEDAT YAŞAR KANDEMİR Finans ve İdari İşler Müdürü Yönetici Finas Müdürü Yok
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019988
BIST