***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.08.2022 10:36
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU / RİZE
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU / RİZE
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU / RİZE +90 (464) 344 1219 +90 (464) 344 2656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053370
BIST
17:382.823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 38,00
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.825
En Düşük
2.764
17:3817,9182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:3818,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2663
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:381.036,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.036,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|TMSN
|60,60
|120.473.705
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|386.931.546
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.706.420
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.092.391
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.363.436
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.726.224
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.518.253.672
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,54
|343.511.594
|% -9,45
|
|THYAO
|60,05
|4.570.033.216
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,39
|2.432.068.600
|% 2,86
|
|AKBNK
|9,78
|1.920.589.387
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,62
|1.765.854.561
|% 4,62
|
|GARAN
|16,71
|1.752.215.956
|% 4,24
|
|EKGYO
|3,62
|1.765.854.561
|% 4,62
|
|YKBNK
|5,39
|2.432.068.600
|% 2,86
|
|ZOREN
|2,68
|798.240.360
|% 3,47
|
|ODAS
|4,02
|1.190.010.358
|% -4,06
|
|ISCTR
|6,04
|1.369.197.824
|% 1,34
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8786
|17,9133
|% 0,08
|
|Euro
|18,5065
|18,5464
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,8513
|21,9609
|% 1,32
|
|Frank
|18,9600
|19,0742
|% 1,33
|
|Riyal
|4,7472
|4,7710
|% -0,07
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.935
|7.011
|14,00
|
|Yarım
|3.379
|3.428
|7,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,86
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,13
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-1,79
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:51XU100
Endeks 2, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 43, 822.00 milyon TL de
-
17:51KONTR
Yüzde 7.25 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 418, 989 adet işlem
-
17:50USAK
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 695, 978 adet işlem
-
17:49NTGAZ
Yüzde 7.80 oranında artışla 15.07 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 032, 945 adet işlem
-
17:47GZNMI
Yüzde 9.09 oranında artışla 63.00 lira fiyatla işlem gören hissede 446, 798 adet işlem