***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709Yeni Bakiye155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.453.777 69.453.777Kar Dağıtımı62.302.306 -62.302.306Yedeklere Aktarılan Tutarlar62.302.306 -62.302.306Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Yeni Bakiye155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.785.320 57.785.320Kar Dağıtımı69.453.777 -69.453.777Yedeklere Aktarılan Tutarlar69.453.777 -69.453.777Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİIV-1 398.716.222 477.623.714FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERIV-1 398.716.222 477.623.714Finansman Kredilerinden Alınan Faizler380.844.508 458.855.974Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar17.871.714 18.767.740KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-304.322.084 -417.669.670Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-223.021.732 -299.988.345Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-163.559 -336.855İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-57.172.977 -111.864.905Verilen Ücret ve Komisyonlar-23.963.816 -5.479.565BRÜT KAR (ZARAR)94.394.138 59.954.044ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-2 -75.130.002 -71.820.935Personel Giderleri-21.617.831 -22.701.031Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-110.631Genel İşletme Giderleri-15.018.885 -14.867.952Diğer-38.493.286 -34.141.321BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)19.264.136 -11.866.891DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-3 75.382.182 125.575.748Bankalardan Alınan Faizler36.899.919 58.664.609Türev Finansal İşlemler Karı14.986.674Kambiyo İşlemleri Karı2.237.012 15.279.829Diğer36.245.251 36.644.636KARŞILIK GİDERLERİ-12.531.882 -9.524.076Özel KarşılıklarIV-4 -1.220.865 -9.506.933Genel KarşılıklarIV-5 -11.301.874Diğer-9.143 -17.143DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-6 -906.926 -14.704.776Kambiyo İşlemleri Zararı-906.926 -14.704.776NET FAALİYET KARI (ZARARI)81.207.510 89.480.005BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)81.207.510 89.480.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)I-14 -23.422.190 -20.026.228Cari Vergi Karşılığı-27.942.501 -18.340.547Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi4.520.311Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.685.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)57.785.320 69.453.777DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI57.785.320 69.453.777Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57.785.320 69.453.777Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı149.856.557 168.271.828Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri401.637.029 526.477.806Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-222.394.069 -337.487.405Alınan Ücret ve Komisyonlar15.673.787 13.285.638Elde Edilen Diğer Kazançlar28.514.145 40.587.724Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6.487.841 4.296.124Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-54.482.903 -46.932.731Ödenen VergilerI-14 -15.948.149 -13.963.299Diğer-9.631.124 -17.992.029Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-331.218.891 278.098.149Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-1.794.036.194 760.971.159Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.939.854 37.648.063Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.247.341 1.346.910Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.394.000.000 -428.352.390Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)72.004.498 -93.515.593Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-181.362.334 446.369.977YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-953.122 -18.788Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-953.122 -18.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit494.000.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-408.326.652 -503.319.706Kiralamaya İlişkin Ödemeler-498.873Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit85.673.348 -503.818.579Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.156.875 575.053Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-95.485.233 -56.892.337Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 231.994.407 288.886.744Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 136.509.174 231.994.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)57.785.320 69.453.777DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.785.320 69.453.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASII.1-1 130.985.342 5.721.113 136.706.455 228.654.633 4.591.924 233.246.557GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLARI-2 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-4 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.882.059.023 0 3.882.059.023 2.074.305.962 0 2.074.305.962Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman KredileriI-5 3.858.723.532 0 3.858.723.532 2.035.977.228 0 2.035.977.228Tüketici Kredileri2.060.652.255 0 2.060.652.255 927.157.534 0 927.157.534Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler1.798.071.277 0 1.798.071.277 1.108.819.694 0 1.108.819.694Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki AlacaklarI-6 45.005.247 0 45.005.247 63.040.931 0 63.040.931Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)I-6 -21.669.756 0 -21.669.756 -24.712.197 0 -24.712.197ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 3.582.606 0 3.582.606 4.184.243 0 4.184.243MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 3.009.912 0 3.009.912 3.387.178 3.387.178YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-14 22.037.312 0 22.037.312 17.517.001 0 17.517.001DİĞER AKTİFLERI-16 17.004.680 0 17.004.680 15.068.266 0 15.068.266ARA TOPLAM4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI4.058.678.875 5.721.113 4.064.399.988 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLERII-2 2.867.553.534 0 2.867.553.534 1.451.160.502 0 1.451.160.502FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARII-3 97.700 0 97.700 1.184.893 0 1.184.893İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-4 510.718.658 0 510.718.658 367.872.333 0 367.872.333GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLARII-7 35.028.391 0 35.028.391 18.057.200 0 18.057.200Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.598.792 0 1.598.792 1.700.779 0 1.700.779Genel Karşılıklar20.832.907 0 20.832.907 9.531.033 0 9.531.033Diğer Karşılıklar12.596.692 0 12.596.692 6.825.388 0 6.825.388CARİ VERGİ BORCUI-14 11.994.352 0 11.994.352 4.377.248 0 4.377.248ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 215.026.547 0 215.026.547 138.861.545 0 138.861.545ARA TOPLAM3.640.419.182 0 3.640.419.182 1.981.513.721 0 1.981.513.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR423.980.806 0 423.980.806 366.195.486 0 366.195.486Ödenmiş SermayeII-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri211.195.486 0 211.195.486 141.741.709 0 141.741.709Yasal Yedekler10.559.774 0 10.559.774 7.087.086 0 7.087.086Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler200.635.712 0 200.635.712 134.654.623 0 134.654.623Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar57.785.320 0 57.785.320 69.453.777 0 69.453.777Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı57.785.320 0 57.785.320 69.453.777 0 69.453.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI4.064.399.988 0 4.064.399.988 2.347.709.207 0 2.347.709.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLARIII-1 8.894.613.525 0 8.894.613.525 6.625.739.627 6.625.739.627VERİLEN TEMİNATLARIII-2 252.500.000 0 252.500.000 189.000.000 189.000.000TAAHHÜTLER1.180.839.777 0 1.180.839.777 702.561.574 0 702.561.574Cayılamaz Taahhütler1.789.283 0 1.789.283 351.305 351.305Cayılabilir Taahhütler1.179.050.494 0 1.179.050.494 702.210.269 0 702.210.269Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler1.179.050.494 0 1.179.050.494 702.210.269 702.210.269TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-4 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI10.327.953.302 0 10.327.953.302 7.517.301.201 0 7.517.301.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911915BIST