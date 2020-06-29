***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2020 10:02
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853237
BIST
11:23114.794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 125,14
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.099
En Düşük
114.432
11:236,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8453
11:237,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:23390,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 390,05
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.096.494
|% 10,00
|
|VERTU
|5,55
|3.831.515
|% 9,90
|
|KUYAS
|2,39
|46.829.235
|% 6,22
|
|BNTAS
|4,10
|72.639.964
|% 5,94
|
|BMELK
|4,85
|11.776
|% 5,43
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|BAYRK
|8,17
|4.082.109
|% -3,66
|
|ARDYZ
|29,10
|10.892.540
|% -2,55
|
|GEDZA
|11,05
|411.585
|% -1,52
|
|HUBVC
|20,80
|10.429.423
|% -1,33
|
|BNTAS
|4,10
|72.639.964
|% 5,94
|
|MPARK
|19,58
|63.728.813
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,61
|61.587.995
|% 0,63
|
|SOKM
|13,20
|51.036.223
|% 1,15
|
|OYAKC
|6,69
|23.937.886
|% 0,45
|
|SOKM
|13,20
|51.036.223
|% 1,15
|
|OYAKC
|6,69
|23.937.886
|% 0,45
|
|MPARK
|19,58
|63.728.813
|% 3,05
|
|SMART
|8,10
|13.575.095
|% 0,25
|
|MTRYO
|2,36
|3.250.563
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4365
|8,4788
|% 0,04
|
|Frank
|7,2116
|7,2551
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,75
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.562
|2.600
|-18,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|3,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
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|B. Petrol
|40,11
|40,11
|-0,82
|
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