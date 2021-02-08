***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2021 10:09
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908084
BIST
11:321.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:327,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0769
En Düşük
7,0275
11:328,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5214
En Düşük
8,4633
11:32411,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:30
|YKGYO
|5,94
|10.451.741
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|14.598.213
|% 9,99
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.383.098
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.418.502
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|SAMAT
|7,86
|119.552.520
|% -7,20
|
|YESIL
|219,00
|2.836.269
|% -6,81
|
|KOZAL
|131,90
|985.591.214
|% 3,53
|
|DOHOL
|4,04
|490.430.883
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|478.514.961
|% 3,63
|
|GARAN
|9,79
|440.883.401
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,08
|341.666.028
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,50
|300.357.548
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,04
|490.430.883
|% 0,50
|
|ODAS
|4,28
|478.514.961
|% 3,63
|
|GSDHO
|2,76
|225.604.085
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,42
|108.281.244
|% 0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0711
|7,0745
|% 0,26
|
|Euro
|8,5106
|8,5163
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6496
|9,6980
|% -0,16
|
|Frank
|7,8039
|7,8509
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8759
|1,8853
|% 0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,58
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,08
|
|B. Petrol
|60,13
|60,13
|0,57
|
Seans Raporu
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