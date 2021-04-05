***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 12:19
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923227
BIST
16:331.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:338,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:339,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:33449,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,27
|Açılış
|: 449,85
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
448,93
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ERBOS
|75,90
|48.791.984
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.754.316
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.636.641
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|118.360.450
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.307.352
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.493.752
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|KOZAL
|126,20
|741.971.883
|% 0,88
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|SASA
|47,24
|523.453.598
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,02
|1.356.907.614
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|144.506.021
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,31
|987.485.478
|% -9,67
|
|ODAS
|3,68
|345.677.393
|% 4,84
|
|GARAN
|6,89
|618.979.719
|% 0,12
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1130
|8,1142
|% -0,47
|
|Euro
|9,5730
|9,5852
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,2349
|11,2912
|% -0,05
|
|Frank
|8,6023
|8,6541
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1575
|2,1683
|% -0,45
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47HLGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 136, 464 adet işlem
-
16:46PINSU
Yüzde 6.47 oranında artışla 8.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 991 adet işlem
-
16:45PINSU
Yüzde 6.72 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 100 adet işlem
-
16:44OZBAL
Yüzde 8.39 oranında artışla 9.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 693, 703 adet işlem
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 07 artarak (% 0.33 ) 1, 237