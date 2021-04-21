***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:44
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930200
BIST
16:301.326
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -39,65
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.325
16:308,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0917
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:309,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0943
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:30469,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,58
|Açılış
|: 469,26
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.716.194
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.188.413
|% 9,52
|
|ISKPL
|28,26
|31.823.927
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.373.534
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.570.269
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|16.040.140
|% -9,99
|
|EREGL
|18,15
|903.999.482
|% -0,44
|
|PETKM
|6,37
|883.103.887
|% -3,04
|
|GARAN
|6,93
|820.330.439
|% -2,26
|
|KRDMD
|6,97
|523.096.577
|% -3,19
|
|THYAO
|10,83
|438.913.148
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,06
|347.009.892
|% -2,83
|
|PETKM
|6,37
|883.103.887
|% -3,04
|
|GARAN
|6,93
|820.330.439
|% -2,26
|
|EKGYO
|1,81
|169.003.248
|% -1,63
|
|ODAS
|2,45
|223.884.963
|% -9,93
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1939
|8,1986
|% 1,13
|
|Euro
|9,8506
|9,8580
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,50
|
|Frank
|8,8691
|8,9226
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1738
|2,1847
|% 0,84
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,94
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,10
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-1,57
|