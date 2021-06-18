***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 13:13
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943023
BIST
14:021.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,59
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
14:028,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0294
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
14:0210,3609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0366
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
14:02500,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,19
|Açılış
|: 500,33
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler14:00
|IDGYO
|6,05
|1.239.639
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.101.171
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.809.217
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|129.620.869
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.943.607
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.331.338
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|KOZAL
|122,20
|286.914.729
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,12
|328.931.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|150.525.302
|% 0,46
|
|THYAO
|14,58
|833.644.982
|% -0,55
|
|GARAN
|8,28
|420.223.477
|% 1,10
|
|KRDMD
|6,99
|310.769.714
|% -2,51
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6908
|% -0,33
|
|Euro
|10,3553
|10,3606
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0993
|% -0,56
|
|Frank
|2,3090
|2,3206
|% -0,39
|
|Riyal
|500,2790
|500,3790
|% 0,65
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,43
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,42
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,70
|72,70
|-0,40
|