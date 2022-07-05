***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:32
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041685
BIST
16:202.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,74
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:2017,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1983
|Açılış
|: 17,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:2017,4765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0603
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:20982,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,11
|Açılış
|: 982,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GEREL
|4,62
|45.195.303
|% 10,00
|
|GLBMD
|6,91
|3.241.211
|% 9,86
|
|GZNMI
|45,70
|29.150.274
|% 8,60
|
|CANTE
|43,40
|40.929.949
|% 8,50
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|13.769.967
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,14
|3.193.515.010
|% -1,13
|
|EREGL
|26,10
|1.292.744.657
|% 0,54
|
|HEKTS
|30,70
|1.172.584.427
|% 6,60
|
|SISE
|21,28
|1.127.387.345
|% 0,38
|
|SASA
|39,90
|1.109.105.229
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,84
|966.410.121
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|719.230.005
|% -0,47
|
|ODAS
|2,76
|418.872.334
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|170.028.718
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,72
|753.539.343
|% 0,47
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0197
|17,0292
|% 1,21
|
|Euro
|17,4749
|17,4914
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2765
|20,3782
|% -0,04
|
|Frank
|17,5273
|17,6329
|% 0,62
|
|Riyal
|4,5183
|4,5409
|% 1,17
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-13,15
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.588
|6.688
|49,00
|
|Tam
|6.570
|6.656
|30,00
|
|Yarım
|3.216
|3.255
|15,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,54
|
Seans Raporu
16:18
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16:32ORGE
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16:31AKSGY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 597 adet işlem
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16:30XU030
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