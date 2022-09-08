***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 10:06
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061334
BIST
10:013.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 46,20
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.452
En Düşük
3.428
10:0118,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2437
En Düşük
18,2142
10:0118,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:011.008,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.008,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,83
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULKER
|18,65
|111.686.711
|% 0,00
|
|YESIL
|1,62
|10.675.565
|% 0,00
|
|BURVA
|22,26
|12.208.436
|% 0,00
|
|INDES
|9,49
|36.758.729
|% 0,00
|
|SELEC
|20,50
|109.530.855
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,11
|315.974.947
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2234
|18,2506
|% 0,19
|
|Euro
|18,2421
|18,2533
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9312
|21,0361
|% -0,17
|
|Frank
|18,5973
|18,7093
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|1,01
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.807
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.317
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,07
|
|B. Petrol
|88,24
|88,24
|0,24
|