***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 17:46
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072731
BIST
17:523.826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -21,18
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
17:5218,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5218,3559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:52987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 987,42
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:52
|CRFSA
|46,88
|167.755.988
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.962.350
|% 10,00
|
|KAPLM
|93,50
|42.327.813
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|23.415.424
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.560.300
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.911.339
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|137.396.620
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.879.231.874
|% -9,90
|
|AGYO
|6,43
|115.098.391
|% -8,14
|
|KLRHO
|33,98
|233.200.580
|% -7,21
|
|THYAO
|97,00
|6.835.015.280
|% -1,47
|
|YKBNK
|9,27
|5.996.857.788
|% -4,53
|
|AKBNK
|14,91
|4.912.711.153
|% 0,40
|
|ASELS
|33,16
|3.961.828.858
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,38
|3.877.346.442
|% -2,45
|
|EKGYO
|4,38
|3.877.346.442
|% -2,45
|
|YKBNK
|9,27
|5.996.857.788
|% -4,53
|
|TSKB
|2,66
|1.046.623.680
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,41
|3.312.708.090
|% 0,21
|
|AKBNK
|14,91
|4.912.711.153
|% 0,40
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5847
|% 0,03
|
|Euro
|18,2531
|18,3559
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9832
|21,0884
|% -0,36
|
|Frank
|18,6077
|18,7197
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,04
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|1,93
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.677
|6.762
|33,00
|
|Yarım
|3.253
|3.307
|18,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,05
|
|B. Petrol
|89,05
|89,05
|-2,57
|
Seans Raporu
17:52
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17:58AGYO
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17:55AEFES
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 812, 928 adet işlem