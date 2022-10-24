***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:37
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073472
BIST
10:533.985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 50,29
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
10:5318,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
10:5318,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0362
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
10:53987,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,65
|Açılış
|: 987,82
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler10:53
|FENER
|62,15
|177.057.037
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|38.429.249
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.812.003
|% 10,00
|
|KUTPO
|63,85
|45.993.754
|% 9,99
|
|CONSE
|8,19
|192.308.333
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,80
|13.031.532
|% -9,89
|
|SMRTG
|69,00
|210.743.134
|% -9,09
|
|YAPRK
|49,04
|16.613.770
|% -4,78
|
|TRCAS
|22,80
|57.428.910
|% -3,88
|
|THYAO
|97,65
|1.889.200.203
|% -0,31
|
|EREGL
|31,14
|1.499.934.237
|% 5,42
|
|SASA
|96,50
|919.757.751
|% 3,60
|
|KRDMD
|12,80
|878.131.770
|% 3,90
|
|EKGYO
|4,71
|842.264.116
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,71
|842.264.116
|% 1,51
|
|KRDMD
|12,80
|878.131.770
|% 3,90
|
|ODAS
|7,69
|500.545.689
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,01
|125.540.071
|% 2,55
|
|TSKB
|2,90
|172.332.380
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5997
|18,6137
|% 0,17
|
|Euro
|18,2836
|18,2943
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0124
|21,1178
|% 0,34
|
|Frank
|18,5368
|18,6485
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,13
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,42
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.687
|6.793
|84,00
|
|Yarım
|3.258
|3.321
|41,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,20
|90,20
|-1,14
|