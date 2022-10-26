***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 16:59
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074360
BIST
16:543.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -5,73
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:5418,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:5418,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1217
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:54995,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,21
|Açılış
|: 995,99
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DITAS
|38,50
|19.309.893
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.418.768
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.781.702
|% 9,99
|
|MRSHL
|340,80
|36.375.115
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|147.986.284
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|58.924.411
|% -9,93
|
|UFUK
|62,90
|3.661.020
|% -7,02
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|OZRDN
|15,60
|28.434.447
|% -6,14
|
|ISGYO
|8,30
|1.289.178.805
|% -5,79
|
|THYAO
|100,10
|4.391.037.376
|% -0,40
|
|AKBNK
|15,71
|2.924.119.008
|% 1,22
|
|ASELS
|32,76
|2.542.379.866
|% 2,70
|
|TUPRS
|367,00
|2.198.933.523
|% -2,00
|
|SISE
|33,44
|2.163.840.201
|% -1,12
|
|EKGYO
|4,56
|1.631.825.761
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,08
|673.724.072
|% -3,70
|
|TSKB
|3,07
|997.345.650
|% -3,46
|
|AKBNK
|15,71
|2.924.119.008
|% 1,22
|
|ODAS
|8,01
|1.447.169.060
|% 3,89
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6010
|18,6100
|% 0,04
|
|Euro
|18,6620
|18,6725
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4570
|21,5646
|% 0,84
|
|Frank
|18,7298
|18,8427
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9361
|4,9609
|% 0,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,50
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|26,00
|
|Tam
|6.703
|6.768
|10,00
|
|Yarım
|3.266
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,04
|
Seans Raporu
16:54
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