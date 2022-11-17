***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:06
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080599
BIST
13:014.566
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -102,18
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
13:0118,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
13:0119,3103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0227
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2846
13:011.057,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,98
|Açılış
|: 1.057,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:01
|BRLSM
|26,88
|128.884.499
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.755.874
|% 9,95
|
|PRDGS
|12,73
|186.777.166
|% 9,93
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,43
|298.420.777
|% 9,91
|
|SILVR
|23,76
|15.172.094
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.215.998.302
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|844.293.269
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|COSMO
|93,20
|453.698
|% -6,99
|
|THYAO
|107,50
|6.790.880.203
|% 2,77
|
|EREGL
|37,88
|3.550.639.945
|% 2,27
|
|KONTR
|209,90
|2.971.800.562
|% -2,64
|
|ASELS
|40,02
|2.712.022.957
|% 0,45
|
|HALKB
|9,99
|2.073.125.509
|% -2,82
|
|ALBRK
|3,25
|712.614.458
|% 5,52
|
|VAKBN
|9,82
|2.069.638.562
|% -4,57
|
|HALKB
|9,99
|2.073.125.509
|% -2,82
|
|EKGYO
|5,53
|1.078.918.451
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,29
|443.603.562
|% -2,97
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6226
|% 0,18
|
|Euro
|19,3001
|19,3103
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,0678
|22,1784
|% -0,09
|
|Frank
|19,5738
|19,6917
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-8,95
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.057
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.032
|7.147
|-15,00
|
|Yarım
|3.415
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,43
|