***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2023 10:31
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127614
BIST
11:465.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,18
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4619,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0427
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4620,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0516
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:461.216,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.216,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:44
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0661
|19,0710
|% 0,24
|
|Euro
|20,5692
|20,5913
|% -0,20
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|-6,92
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|0,18
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.242
|8.330
|-9,00
|
|Yarım
|4.041
|4.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.020
|2.038
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|0,06
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|-0,38
|