***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 10:25
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188535
BIST
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13:387.795
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,58
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.746
En Yüksek
7.830
13:3827,2168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0316
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
13:3829,4782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4263
13:381.664,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,41
|Açılış
|: 1.664,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:36
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.996.310
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.820.794
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.973.001
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|105.045.634
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.320.002
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,52
|49.053.985
|% -6,17
|
|ASTOR
|130,60
|5.494.805.992
|% 1,87
|
|TUPRS
|134,30
|5.427.198.881
|% -3,38
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|THYAO
|250,20
|4.263.240.524
|% -1,84
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|EKGYO
|9,25
|3.496.292.859
|% 3,93
|
|KATMR
|2,14
|295.181.600
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,58
|1.935.485.027
|% 0,78
|
|TTKOM
|25,76
|2.958.731.284
|% 8,05
|
|EREGL
|45,60
|4.848.446.120
|% 2,29
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2116
|27,2188
|% 0,12
|
|Euro
|29,4542
|29,4736
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,2735
|34,4454
|% -0,65
|
|Frank
|30,7570
|30,9423
|% 0,06
|
|Riyal
|7,2369
|7,2732
|% 0,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,74
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.224
|11.306
|-13,00
|
|Yarım
|5.629
|5.670
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,75
|0,29
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,08
|