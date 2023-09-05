***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:21
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191592
BIST
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10:368.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,66
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3626,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0440
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3628,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:361.668,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.668,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ALCAR
|822,80
|53.943.504
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|18.316.278
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.766.710
|% 9,98
|
|TATEN
|77,30
|115.768.268
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|BRSAN
|829,60
|847.293.182
|% -7,58
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|LUKSK
|58,70
|3.493.763
|% -5,32
|
|CLEBI
|934,50
|106.850.174
|% -5,18
|
|KOZAL
|30,76
|1.928.325.302
|% 0,13
|
|EUPWR
|239,70
|1.734.051.777
|% -0,42
|
|IZENR
|69,35
|1.269.810.586
|% 6,20
|
|ASTOR
|144,00
|1.227.558.528
|% -0,62
|
|THYAO
|253,70
|1.169.756.732
|% 0,40
|
|ITTFH
|3,98
|322.628.914
|% 6,13
|
|EKGYO
|8,90
|702.895.024
|% 1,14
|
|KOZAL
|30,76
|1.928.325.302
|% 0,13
|
|ISCTR
|22,36
|916.132.522
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,69
|560.631.381
|% -0,12
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7971
|26,8063
|% 0,18
|
|Euro
|28,8626
|28,8811
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,6039
|33,7724
|% -0,29
|
|Frank
|30,1040
|30,2853
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1268
|7,1626
|% 0,14
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|1,02
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.019
|11.140
|-4,00
|
|Yarım
|5.526
|5.588
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.791
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|20,37
|20,39
|-0,27
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|-0,40
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