***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2023 16:23
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ORGE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193796
BIST
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16:558.174
En Düşük
|Değişim
|: -1,82%
|| -151,20
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5526,8955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0590
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5528,9077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1781
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:551.665,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.665,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BOSSA
|11,66
|79.369.534
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|102.313.940
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.905.638
|% -10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.098.607
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.365.684
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KZGYO
|47,66
|5.531.274.559
|% 7,39
|
|THYAO
|237,20
|5.261.042.658
|% -2,51
|
|ENKAI
|35,60
|4.968.475.796
|% 3,97
|
|ISCTR
|23,22
|4.626.965.318
|% -5,99
|
|ZOREN
|5,17
|2.445.519.789
|% 1,57
|
|EKGYO
|9,12
|3.402.101.899
|% -3,80
|
|SKBNK
|5,75
|1.566.580.659
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,10
|8.245.544.847
|% 7,05
|
|KLGYO
|3,37
|752.711.299
|% 0,90
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8746
|26,8872
|% 0,19
|
|Euro
|28,9043
|28,9172
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,5619
|33,7302
|% 0,61
|
|Frank
|30,0106
|30,1914
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1437
|7,1795
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,09
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.061
|11.141
|32,00
|
|Yarım
|5.547
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,13
|
|B. Petrol
|90,99
|90,99
|0,34
|
Seans Raporu
16:53
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 52 kaybederek (% -1.50 ) 7, 185
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