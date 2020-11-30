***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 09:14
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890435
BIST
10:281.311
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -18,11
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:287,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:289,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0343
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:28448,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,25
|Açılış
|: 448,30
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:26
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|103.810.707
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|23.143.983
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|YESIL
|70,80
|5.343.690
|% -8,35
|
|TSKB
|2,23
|195.148.071
|% -7,47
|
|RAYSG
|22,70
|1.381.494
|% -7,04
|
|GARAN
|9,02
|286.901.327
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,16
|243.196.431
|% -0,46
|
|KRDMD
|5,10
|238.929.738
|% -1,16
|
|PETKM
|4,20
|222.295.281
|% -0,71
|
|TSKB
|2,23
|195.148.071
|% -7,47
|
|EKGYO
|2,16
|243.196.431
|% -0,46
|
|TSKB
|2,23
|195.148.071
|% -7,47
|
|TEKTU
|1,97
|128.408.357
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,93
|167.282.828
|% -2,01
|
|ITTFH
|2,32
|128.124.835
|% -1,69
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8340
|7,8407
|% 0,35
|
|Euro
|9,3756
|9,3873
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4268
|10,4791
|% 0,67
|
|Frank
|8,6438
|8,6958
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0834
|2,0938
|% 0,30
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-9,91
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,10
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,86
|