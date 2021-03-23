***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 09:10
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919856
BIST
10:251.297
En Yüksek
|Değişim
|: -5,97%
|| -82,30
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.297
10:257,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,9528
En Düşük
7,7363
10:259,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1316
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
9,5275
En Düşük
9,2407
10:25434,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 434,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TRILC
|34,44
|10.472.274
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TOASO
|31,34
|1.608.118
|% 1,69
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|AKCNS
|16,85
|28.342
|% 1,08
|
|ISBIR
|6.480,00
|1.360.800
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|118.636
|% -10,00
|
|OZRDN
|8,10
|161.295
|% -10,00
|
|PAMEL
|24,30
|130.418
|% -10,00
|
|ISGSY
|15,58
|203.241
|% -9,99
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|PETKM
|5,01
|12.260.923
|% -8,07
|
|EREGL
|13,60
|11.906.582
|% -7,55
|
|FROTO
|195,00
|11.604.645
|% -5,16
|
|AKBNK
|4,80
|36.188.496
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,20
|8.084.404
|% -7,95
|
|GARAN
|7,19
|22.220.206
|% -9,90
|
|TSKB
|1,40
|4.214.036
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,78
|4.839.058
|% -5,82
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7971
|7,8123
|% 0,39
|
|Euro
|9,3413
|9,3907
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,7132
|10,7669
|% -0,19
|
|Frank
|8,3599
|8,4103
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0625
|2,0728
|% -0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,90
|
|Altın Gr.
|434
|434
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,87
|