***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2021 09:11
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919857
BIST
11:301.299
En Yüksek
|Değişim
|: -5,83%
|| -80,38
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:307,7586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
11:309,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0923
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2056
11:30434,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 434,57
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:30
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|34,32
|117.724.429
|% 9,58
|
|VESTL
|29,84
|60.729.742
|% 2,75
|
|ARSAN
|9,99
|22.169.895
|% 2,67
|
|GSDDE
|5,86
|1.430.618
|% 2,63
|
|BSOKE
|3,24
|7.391.739
|% -10,00
|
|VERUS
|52,20
|7.360.207
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.553.998
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|2.340.315
|% -10,00
|
|ADESE
|2,43
|2.912.976
|% -10,00
|
|EREGL
|13,49
|336.404.831
|% -8,29
|
|GARAN
|7,19
|242.547.482
|% -9,90
|
|FROTO
|193,60
|237.876.603
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,17
|227.172.169
|% -9,21
|
|AKBNK
|4,80
|206.863.926
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|227.172.169
|% -9,21
|
|EKGYO
|1,73
|102.311.594
|% -8,47
|
|TSKB
|1,33
|77.762.193
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,80
|206.863.926
|% -9,94
|
|PETKM
|5,06
|202.491.395
|% -7,16
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7496
|7,7586
|% -0,30
|
|Euro
|9,2978
|9,3514
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,7064
|10,7601
|% -0,25
|
|Frank
|8,3283
|8,3785
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0640
|2,0743
|% -0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|0,10
|
|Altın Gr.
|435
|435
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-1,02
|