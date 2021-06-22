***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 09:18
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943484
BIST
12:021.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,00
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:028,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
12:0210,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0179
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
12:02501,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,79
|Açılış
|: 501,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:02
|TKURU
|168,40
|5.145.532
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|69.447.137
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.951.514
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.629.529
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.400.166
|% 9,88
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|EUKYO
|7,99
|15.687.986
|% -8,06
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,18
|258.670.016
|% -6,96
|
|METUR
|6,06
|18.732.457
|% -5,16
|
|THYAO
|14,90
|881.627.419
|% 2,12
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|BERA
|14,18
|258.670.016
|% -6,96
|
|KOZAL
|120,90
|251.380.883
|% 0,08
|
|FENER
|40,30
|199.920.432
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,13
|194.322.226
|% 0,00
|
|THYAO
|14,90
|881.627.419
|% 2,12
|
|BOBET
|5,75
|348.123.280
|% -8,29
|
|YKBNK
|2,15
|85.737.454
|% -0,46
|
|VKGYO
|1,54
|40.519.805
|% 3,36
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7685
|8,7699
|% 0,00
|
|Euro
|10,4331
|10,4392
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,1144
|12,1752
|% -0,57
|
|Frank
|9,4810
|9,5381
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3287
|2,3404
|% -0,12
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,20
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-6,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,31
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,09
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,34
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:14XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 4, 679.00 milyon TL de
-
12:11AYCES
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 74.95 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 399 adet işlem
-
12:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 26 kaybederek (% -0.18 ) 1, 236
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, TKURU, EUYO, VKFYO, VAKFN