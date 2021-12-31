***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2021 09:16
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987313
BIST
18:001.852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -11,65
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0013,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2191
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0015,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,2935
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:00774,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 5,99
|Açılış
|: 774,59
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEDTR
|51,70
|38.806.935
|% 10,00
|
|MAALT
|277,40
|12.268.107
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.894.945
|% 9,94
|
|MAVI
|73,60
|49.628.545
|% 9,93
|
|MARKA
|4,21
|5.730.383
|% 9,92
|
|SEYKM
|10,02
|54.966.987
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,20
|61.961.156
|% -5,65
|
|BAGFS
|17,01
|4.060.983
|% -4,97
|
|VANGD
|4,58
|22.076.125
|% -4,18
|
|GARAN
|11,23
|1.511.205.000
|% -2,01
|
|EREGL
|28,08
|1.437.313.737
|% -0,99
|
|THYAO
|19,99
|1.294.576.702
|% -0,74
|
|SISE
|13,40
|1.055.878.302
|% -0,52
|
|SASA
|52,95
|807.631.253
|% -2,75
|
|YKBNK
|3,37
|455.455.644
|% -3,16
|
|GARAN
|11,23
|1.511.205.000
|% -2,01
|
|EKGYO
|2,14
|275.416.815
|% -2,28
|
|TSKB
|1,45
|145.759.453
|% 0,69
|
|SISE
|13,40
|1.055.878.302
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1780
|13,4014
|% 1,66
|
|Euro
|14,9370
|15,2205
|% 1,97
|
|Sterlin
|17,8234
|17,9128
|% 0,67
|
|Frank
|14,4172
|14,5040
|% 0,59
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% 0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|4,50
|
|Altın Gr.
|787
|788
|19,05
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,27
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|-0,82
|
Seans Raporu
18:00
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17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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17:57
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17:57
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